Blir trolig ny ordfører i Ullensaker, nå skal han halvere sin egen lønn

– Med tanke på den økonomiske situasjonen Ullensaker befinner seg i er det umusikalsk at vi skal ha den beste betalte ordføreren i landet. Jeg synes derfor det er et godt signal at vi nå halverer ordførerens lønn, sier Eyvind Schumacher i Ullensaker Ap.

I 16 år har Frp hatt ordførervervet i Ullensaker, men årets valgresultat viser at de rødgrønne har vunnet 23 av 45 representanter i kommunestyret. Selv om Frp fortsatt er kommunens største parti med en 29,6 prosents oppslutning, betyr det at ordfører Tom Staahle må overlate sitt kontor i rådhuset. Mest sannsynlig er det Aps ordførerkandidat Eyvind Schumacher som overtar kontoret, men partiet skal først forhandle fram en avtale med Sp, SV, MDG og Rødt.