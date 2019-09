Sp får trolig ordføreren i Indre Østfold

ASKIM

Det var en forventningsfull stemning i Askim kulturhus da alle partier samlet seg til valgvake i kveld. Lokalavisa Smaalenenes Avis og NRK sørget for at alle politikerne satt tett på hverandre i salen, og jubelen var høy og grønn da de første tallene kom for den nye kommunen Indre Østfold.