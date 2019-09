Disse fikk flest personstemmer i Viken

11.759 velgere ga Aps listetopp Tonje Brenna et kryss ved fylkestingsvalget. Med det leder Brenna suverent foran andreplass på lista, tidligere fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H). Solli endte med 9.081 personstemmer, viser opptellingen fra nye Viken fylkeskommune.

Først på tredjeplass finner vi en mann; mangeårig Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H). Han fikk 6.012 personstemmer, altså nesten halvparten så mange som Brenna.

Rødgrønn forhandling

Høyre ble det største partiet i Viken med 25,1 prosent av stemmene, og Bompengepartiet FNB fikk 3,5 prosent. Likevel har Ap/Sp/SV/MDG flertall.

De rødgrønne ble 13. september enige om å starte forhandlinger om å styre Viken sammen. Kommer de rødgrønne i mål, er det trolig Aps listetopp Tonje Brenna som blir ny fylkesrådsleder.

Da forhandlingene startet, uttalte Brenna i en pressemelding:

– Jeg er glad for at vi har en felles ambisjon om å finne sammen og styre Viken sammen. Jeg har stor tro på at vi blir enige om en felles plattform etter det tydelige mandatet som velgerne har gitt oss, sier Aps Tonje Brenna.

Viken skal fra nyttår bestå av dagens fylkeskommuner Akershus, Buskerud og Østfold, og får et samlet innbyggertall på 1,2 millioner.

Disse fikk flest personstemmer

1. Tonje Brenna (Arbeiderpartiet): 11 759

2. Anette Solli (Høyre): 9 081

3. Tore Opdal Hansen (Høyre): 6 012

4. Anne Beathe K. Tvinnereim (Senterpartiet): 3 858

5. Roger Ryberg (Arbeiderpartiet): 3 573

6. Lavrans Kierulf (Fremskrittspartiet): 3 488

7. Kristoffer Robin Haug (Miljøpartiet De Grønne): 3 248

8. Kari Sofie Bjørnsen (Høyre): 3 052

9. Tonje Kristensen (Arbeiderpartiet): 2 914

10. Terje Vegard Kopperud (FNB): 2 843