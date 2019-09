Høyre kan stå igjen uten ordførere i de største byene

Både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kan valgresultatet borge for ulike rødgrønne konstellasjoner med Ap i spissen. Det til tross for at Ap har hatt solid tilbakegang siden sist kommunevalg. Også i Stavanger forsøker Ap å fravriste Høyre ordførerklubba som partiet har hatt sammenhengende siden 1993.

I så fall vil regjeringspartiet Høyre stå igjen uten ordførere i de største byene.