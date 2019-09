Omtelling i Gjøvik ga ingen endring i mandatfordeling

Resultatet av omtellingen medfører ingen endringer i mandatfordelingen, er konklusjonen etter at tellekorpset i Gjøvik for andre gang har telt over stemmene i kommunevalget.

Det var Odd Christian Hagen (Rødt) som krevde omtelling i Gjøvik, etter at det ble klart at svært små marginer kunne bli utslagsgivende hva angikk mandatfordeling og i neste omgang mulige posisjoner. Rødt-politikeren fikk støtte fra et enstemmig valgstyre.