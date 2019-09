Ordføreren i Ullensaker med åpen jobbsøknad: – Bare å ta kontakt

– Jeg forholder meg til at jeg er ordfører fram til 15. oktober, men jeg kan ikke sitte rolig og ikke ta noen grep. Det er den kommentaren jeg har til jobbsituasjonen, sier ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker.

Siden 2003 har Frp hatt ordføreren i Ullensaker, men i kommunestyrevalget tapte de borgerlige samarbeidspartiene sitt flertall med knappest mulig margin. Rødgrønn side fikk 23 mandater mot 22 på borgerlig side. Staahle har uttalt at hans dør er åpen for alle partier som er villig til å samarbeide om en felles politikk på borgerlig side, og han har ikke gitt opp muligheten for å beholde ordførerkjedet. Men, nylig la han ut en åpen jobbsøknad på LinedIn.