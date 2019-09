Sp leder ordførerkampen

Over hele landet forhandler partier for å danne flertall for politikk og posisjoner. I 45 kommuner har ett parti rent flertall og trenger ikke forhandle.

Store bevegelser blant velgerne gjør forhandlingene ekstra vanskelige. Senterpartiet går kraftig fram, Arbeiderpartiet nesten like mye tilbake. Samtidig styrker de mindre rødgrønne partiene seg, og i en rekke kommunestyrer kommer det inn bompengemotstandere og nye bygdelister.