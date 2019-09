Uavklart om det blir nyvalg i Evenes

Det er over to uker siden kommunevalget, hvor det ble avdekket avvik i Evenes. En korrigert telling viser ingen endringer i mandatfordeling eller personsammensetting sammenstilt med første opptelling. Likevel anses avviket mellom antall avlagte stemmer og manntallet å være av en slik art at valgstyrets initielle anbefaling var å underkjenne valget.

Om anbefalingen blir stående, er fortsatt uavklart.