Velger ble avvist på Gjøvik, kan føre til omvalg

– Jeg antar at det er kurant å konstatere at velgeren urettmessig har blitt avvist ved stemmelokalet, og da kommer vi til å sende klagen videre til departementet. Så blir det opp til dem å avgjøre om dette fører til at valget kjennes ugyldig, sier leder av valgstyret og ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik (Ap).

Etter kommunevalget klaget en velger på at han ble avvist i valglokalet, til tross for at han hadde med seg gyldig ID med fødselsdato. Klagen skal behandles av valgstyret i morgen, torsdag. Ifølge valgloven skal det foretas omvalg hvis noen feilaktig blir avvist fra å stemme, og denne stemme kan ha påvirket valgresultatet.