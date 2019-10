17 kommuner ennå uten navn på ny ordfører

I Evenes startet kommunestyrets konstituerende møte tirsdag morgen, uten at navnet på ordføreren var klart i forkant. Ap og Sp hadde på forhånd sagt at de ønsket Terje Bartholsen fra Ap som ny ordfører, mens Evenes Tverrpolitiske liste (ETL) helst ville ha Sps Svein Nilsen. Nilsen uttalte i forkant av møtet at han slett ikke ønsket å bli ordfører.

Like etter klokken halv ett tirsdag var det klart at Bartholsen ble ordfører – etter to avstemninger, melder Harstad Tidende. Nilsen ble valgt til varaordfører. Med det gjenstår 17 kommuner der ny ordfører ennå ikke er klar (se liste).