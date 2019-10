Dramatisk avtalebrudd i Våler: – Denne oppførselen er helt hinsides

– Å bryte en inngått avtale allerede før det første møtet er ferdig er en oppførsel som er helt hinsides. Resultatet er at nå har vi ingen flertallskonstellasjon, og dette bidrar kun til politikerforakt, sier tidligere ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud (H).

Etter valget inngikk Sp, Ap og H et flertallssamarbeid i Våler i Hedmark, og i avtalen partiene inngikk skulle Ola Cato Lie og Sp få ordførervervet, og han ble konstituert 30. september. En del avtalen var også at tidligere ordfører Lise Berger Svenkerud (H) skulle bli frikjøpt for å arbeide med å få forsvaret til å etablere seg i det tidligere forsvarsanlegget på Haslemoen. Mandag ble første kommunestyremøte avholdt, og det viste seg at to av Sps representanter stemte imot å kjøpe fri Svenkerud, og dermed falt forslaget.