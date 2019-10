Sp-leder: - Glem aldri hvem som valgte deg

Kanskje finnes det ikke store nok hotell i Senterparti-kommunene til å huse et par hundre Senterparti-ordførere og varaordførere. For det var så mange som fylte salen i hotellet i Asker da Senterpartiet hadde sin første ordførersamling etter valget.

Nå gjorde Senterpartiet et godt valg i nye Asker kommune også, men litt over ti prosent. Men det er ingenting mot mindre kommuner rundt om i landet der partiet fikk rent flertall i mange kommuner. Såpass mange at det var en egen post på programmet: Hvordan være ordfører i kommuner med rent Sp-flertall?