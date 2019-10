Her ryker 72 år med Ap-makt i Nordkapp

– Ap har fått den ultimate reaksjonen på hvordan de har styrt kommunen på i alle år. Summen av Nordkapp-saken, maktmisbruk og hemmelige prosesser har ført til at folk har fått nok. Resultatet er oss, og vi skal sørge for nye koster, sier påtroppende ordfører Jan Olsen (SV).

Under andre verdenskrig satt Erling Andreassen en periode som ordfører før NS-representanter tok over, men ved krigens slutt ble han på nytt ordfører. Med et intermesso i 1946–47 hadde NKP ordføreren i Nordkapp, men deretter har Ap regjert uten pause. Under tirsdagens kommunestyret måtte Ap for første gang på 72 år overlate ordførerklubba til et annet parti.