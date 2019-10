Ønsker seg flere fertile par til bygda

Nye ordførere Kjetil Slettebø (Sp) Ny ordfører i Bjerkreim 32 år, gift Utdannet agronom og automatiker Jobber som selger Fire år i kommunestyret

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– For å være med å bidra til at Bjerkreim kommune lykkes i framtiden – det vil si har attraktive bo- og jobbmuligheter og fritidsaktiviteter. Jeg vil bidra til samarbeid mellom grupper i lokalsamfunnet og til utvikling i kommunen.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Samarbeide og være en lagspiller. Bringe kloke mennesker sammen. Det gir resultater. Være positiv og glad, det gjør andre mennesker glad.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Nye utfordringer og ny kunnskap.

4 Hva er du mest spent på?

– Vanskelig spørsmål. Det meste er nytt, så det blir helt klart noen spennende år.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Økonomien.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte?

– Vi har flere. Vi skal etterstrebe at Bjerkreim kommune skal bestå som egen kommune. Vi skal arbeide for gode basistjenester for folk i hele kommunen, og har som mål å bygge nytt omsorgssenter. Så er det viktig for oss å ta vare på matjorda samtidig som vi har utvikling innen samferdsel og næringsliv.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Mennesker og par i fertil alder. Befolkningsutviklingen i kommunen er så vidt negativ. Det ønsker jeg å gjøre noe med. Vi er en kommune med gode tjenester og fantastiske idretts- og fritidsaktiviteter. Vi har flere flotte toppturer som bør gi påfyll i en hektisk hverdag. Bjerkreim er også en kommune der du lett kan «bli med» vi har et sterkt fellesskap og god dugnadsånd.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Siden jeg er bonde, så blir mye av fritida spist opp på dyr og natur i positiv forstand. Ellers er jeg sportsidiot, både i selvutførelse og på TV. Jeg har en glede for kortreist mat og drikke.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg er en hagemann, liker blomster, trær, busker og bær. Ellers tror jeg at jeg kunne gjort det bra som standupkomiker.