Politimann tar over en av Norges rikeste kommuner

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– Jeg mener jeg har mye å tilføre måten politikken i Aukra ledes på.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

Ferske ordførere Odd Jørgen Nilssen (H), Ny ordfører i Aukra 63 år, gif Utdannet ved Politiskolen Jobber som politioverbetjent/ seksjonssjef og namsmann ved Molde politistasjon Kommunestyrerepresentant 1987–1991 og gruppeleder 2015–2019

– Godt samarbeid på tvers av partigrenser er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø både for politikere og ansatte.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Etter 40 år i politi- og lensmannsetaten, gleder jeg meg til nye utfordringer og nye muligheter som ordfører.

4 Hva er du mest spent på?

– Jeg er klar over at det vil bli en bratt lærekurve til å begynne med, men med gode samarbeidsevner og åpent sinn, skal det gå bra.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Å forvalte de store verdiene som tilføres i eiendomsskatt på en god måte (fra ilandføringsanlegg for gass, red.anm.).

6 Hva er ditt partis viktigste valgløfte?

– Å sørge for at Aukra fortsetter som selvstendig kommune og å binde sammen fastlands- og øydelen av kommunen er to av de viktigste.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Vi har stort behov for sykepleier og barnehagepersonell. I en industrikommune som Aukra er blitt, er det et bredt spekter av gode arbeidsplasser.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Frivillig arbeid.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg reiser gjerne på rockekonserter og hører på band som TNT, Guns N’ Roses og AC/DC. Jeg er over gjennomsnittet bilinteressert, og reiser så ofte jeg kan på arrangementer som Oslo Motor Show.