Politisk og juridisk drama

Tom Myrvold (H) ble valgt til ordfører og Ogne Undertun (Ap) til varaordfører da kommunestyret i nye Ørland konstituerte seg sist torsdag – i en skriftlig avstemning.

Det politiske dramaet var at avtalen mellom Høyre og Senterpartiet sprakk under møtet, og at Høyre og Ap fant sammen etter hektisk gruppemøteaktivitet.