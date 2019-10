Valgstyret fant enda flere feil i Kvænangen

En måned etter valget er Kvænangen ennå ikke ferdige med å gjennomgå stemmesedler og protokoller. Mandag møttes valgstyret for å gjennomgå valgdagsbøker og legge inn resultatene etter omtelling på nytt.

Da ble det oppdaget nye feil, skriver Nordlys. Tallene i valgprotokollen stemte ikke med antall stemmesedler. Det betyr enten at det mangler en stemme, eller at det er satt kryss for en person som ikke har avgitt stemme.