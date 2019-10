Vil ha flere på heltid

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– Arbeiderpartiets lokale program har gode ambisjoner for kommunen vår. Når Malvik Ap har gitt meg tillit som ordførerkandidat, er det en sterk motivasjon for å ta fatt på jobben (Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) døde i en båtulykke natt til 1. august, red.anm.).

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

Ferske ordførere Trond Hoseth (Ap) Ny ordfører i Malvik 46 år, gift, to barn Utdannet tele- og datakommunikasjonsingeniør Jobber som salgsingeniør i programvareselskapet Gintel Fire år i kommunestyret.

– Jeg vil vektlegge godt samspill med alle partigruppene. Det er viktig at vi har et godt debattklima og jobber sammen når vedtak er gjort.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Ordføreren i en mellomstor kommune som Malvik er den viktigste politikeren for å sørge for at kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Det gleder jeg meg vel mest til.

4 Hva er du mest spent på?

– En må jo være forberedt på noen utfordrende saker i løpet av perioden, så jeg er vel mest spent på hva det blir.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Deltidskrisa og sykefravær. Vi har jobbet godt med dette og opplever at det går i positiv retning.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

– Det viktigste er å bygge en ny ungdomsskole, som det er lagt et godt grunnlag for i økonomiplanen.

7 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– De siste årene har barnas fritidsaktiviteter tatt mye tid, særlig at dattera mi driver med hest. Jeg er glad i friluftsliv, og der har Malvik mange muligheter.

8 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Som følge av datteras hesteinteresse er jeg medeier i en spranghest. Det er det nok ikke så mange som vet.