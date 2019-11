Hun er spent på arbeidsmengden som ordfører

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

Ferske ordførere Anita Ravlo Sand (Sp) Ny ordfører i Levanger 51 år, gift, tre barn Utdannet jurist Jobber som politiadvokat Har sittet én periode i kommunestyret og formannskapet

– Fordi det er som ordfører en har størst mulighet til å påvirke utviklingen av samfunnet.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Gjøre meg kjent med kommunens enheter og ansatte, samt næringslivet. Være åpen for innspill og samhandle på tvers av politiske skillelinjer.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Kontakten med innbyggerne og å bli godt kjent med hele kommunen.

4 Hva er du mest spent på?

– Dette er en jobb som krever sitt både på dag- og kveldstid og helg. Jeg er litt spent på arbeidsmengden.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Vi har utfordringer med økonomien, og det må nødvendigvis medføre politiske prioriteringer som berører mange av innbyggerne.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte, og hvordan skal du oppfylle det?

– Bortsett fra løftet om å jobbe for en styrking av økonomien, så er forebyggende arbeid blant barn og unge viktig. Det innebærer et behov for å styrke skolehelsetjenesten, særlig med fokus på psykisk helse. Videre er jeg opptatt av stedsutvikling av sentrum og bygdene rundt i kommunen. Det krever blant annet et godt samarbeid med og understøtting av frivilligheten.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Jeg har ikke ønske om bestemte personer som innflyttere, men ønsker generelt befolkningsvekst fordi det er viktig for å utvikle kommunen fremover. Jeg ønsker naturligvis også flere næringsaktører velkommen.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Jeg liker å være sammen med familie og venner. For øvrig er jeg glad i å gå tur i marka med hundene våre.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet!

– Jeg har tre hunder, deriblant en irsk ulvehund.