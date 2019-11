Innlandsordføreren som elsker havet

Om lag en tredel av de nyvalgte ordførerne er helt nye i vervet. Møt noen av dem i denne serien.

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

Ferske ordførere Isak Veierud Busch (Ap) Ny ordfører i Røros 31 år, gift, ett barn Utdannet adjunkt, videreutdanning i økonomi og ledelse Jobber som assisterende rektor Har sittet fire år i kommunestyre og formannskap

– Da jeg begynte med politikk, så jeg ganske tidlig at tiden min rett og slett ikke strakk til. Hvis jeg skulle få til å gjøre alt jeg mente var riktig og viktig for kommunen, måtte jeg ha mer tid, og i min kommune er det kun ordfører som er heltidspolitiker.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Jeg skal være en aktiv ordfører som skal være ute blant folk. Jeg vil være ydmyk og lyttende. Jeg har en filosofi om at en god idé er en god idé uansett hvor den kommer fra. Hvis man er flink og virkelig lytter til det andre har å si, blir man ofte mye klokere.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Til å komme i gang!

4 Hva er du mest spent på?

– Jeg er spent på hvordan jeg som såpass ung ordfører blir mottatt. Jeg har allerede fått noen skjeve kommentarer som går på alder, uten at jeg har tatt det til meg. Jeg blir den yngste i Røros-historien, og merkelig nok er det min far som er nestemann på lista. Han var 35 år da han ble valgt som ordfører på Røros for 40 år siden.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Vi har en veldig skjev alderssammensetning i befolkningen. Vi blir stadig flere eldre og færre barn og unge. Dette har påvirkning på kommuneøkonomien, og i likhet med de fleste små og mellomstore kommuner, balanserer vi på en knivsegg økonomisk.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte, og hvordan skal du oppfylle det?

– Flere arbeidsplasser! Jeg tror veksten i arbeidsplassene må komme i privat sektor. Da må kommunen som reguleringsmyndighet jobbe proaktivt, slik at tomter og områder for næring er klare når behovet kommer.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Småbarnsfamilier eller single unge voksne. Vi trenger flere unger, flere kloke hoder og nye tanker og ideer som man gjerne får gjennom tilflytting.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Jeg er svært glad i å reise, gjerne i Europa. Da oppsøker jeg gjerne steder av viktig historisk betydning. Familietid er selvsagt også veldig viktig. De siste årene har jeg fått en stadig større og sterkere interesse for jakt. Jeg har også akkurat overtatt et småbruk, og å være hobbybonde krever også sitt.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet!

– Jeg er veldig glad i havet og har behov for å se havet minst én gang i måneden. Hvis jeg hadde vært gud for en dag, skulle jeg skapt en fjordarm som gikk opp til Røros. Det er det eneste vi mangler.