Oppvaskmøte etter ordførerdrama i Ørland

Mandag 11. november er det duket for oppvaskmøte etter ordførerdramaet i nye Ørland kommune. Aps og Sps 13 representanter krevde ekstraordinært kommunestyremøte for å imøtegå påstanden fra Fylkesmannen om at det skriftlige valget ikke påvirket resultatet av ordfører- og varaordførervalget 3. oktober.

Fylkesmann Frank Jenssen konkluderte i slutten av oktober med at valget av Tom Myrvold (H) til ordfører og Ogne Undertun (Ap) til varaordfører var gyldig, fordi «Det er ingen konkrete holdepunkter for å si at håndsopprekning ville gitt et annet utfall enn den skriftlige avstemningen.»