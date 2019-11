Redaktør gir førstehjelp til lokalpolitikere

Førstehjelp for lokalpolitikere. En guide til et bedre lokaldemokrati heter Ole Petter Pedersens reviderte utgave av egen bok som er et oppslagsverk for folkevalgte og andre som vil følge med i lokalpolitikken. Den utgis på eget forlag. Pedersen jobbet i Kommunal Rapport i 18 år, men sluttet i april 2019. Han har særlig jobbet med kommuneøkonomi, og er Kommunebarometerets far. De siste årene her i avisa var han utviklingsredaktør. Nå er han redaktør i Teknisk ukeblads nettutgave TU.no

Hvorfor lager du denne boka?

– Jeg gjorde dette første gang i 2011, og motivasjonen var den samme den gang som nå: Å gjøre det lettere for lokalpolitikere å gjøre en god jobb for lokaldemokratiet. Det er vanskelig å sette seg inn i alle ulike regler. Mange går i dem samme fella, for eksempel hva gjelder å lukke møter. Tanken er å ha noe som er lettfattelig for vanlige folk.