Viktigste valgløfte: Forbli egen kommune

Om lag en tredel av de nyvalgte ordførerne er helt nye i vervet. Møt noen av dem i denne serien.

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

Hans Gunnar Holand (Sp) Ny ordfører i Sømna 49 år, kjæreste, tre barn Utdannet agronom Jobber som gårdbruker To perioder i kommunestyret, var ordfører våren 2015, men stilte ikke til valg da

– Sømna er en perle på Helgelandskysten, med en unik befolkning og et variert næringsliv. Jeg vil bli ordfører for å lede det politiske arbeidet for vekst, utvikling, trivsel og gode tjenester.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Jeg ønsker å være en synlig, samlende og engasjert ordfører, som også kan markedsføre Sømna og få gjennomslag i fylket og nasjonalt.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg til å utvikle Sømna-samfunnet og til å treffe mange interessante personer.

4 Hva er du mest spent på?

– Jeg er faktisk mest spent på hvordan ordførervervet vil påvirke familielivet og forholdet til mine nærmeste.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– På lang sikt er det å ha et driftsnivå som både sikrer gode tjenester og et resultat som er godt nok til å utvikle kommunen.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

– Senterpartiets viktigste valgløfte er å utvikle kommunen, slik at vi kan fortsette som egen kommune og kjempe mot tvangssammenslåinger. Med Senterpartiet, som ett av landets ledende partier, har jeg tro på at det er mulig.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Jeg ser på alle personer som en ressurs for vår kommune. Men den demografiske utviklingen i mange distriktskommuner går i retning av en stadig eldre befolkning, og vi trenger en bedre aldersbalanse.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Jeg liker veldig godt fjellturer, elgjakt, reiser og å være sammen med barna. De neste fire årene bør jeg vel også like å være avløser på «fritiden».

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg har ikke sett en hel partilederdebatt på TV på veldig mange år. Er litt «allergisk» mot formatet.