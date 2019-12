Hun er spent på hvor mye regjeringen vil satse i nord

Om lag en tredel av de nyvalgte ordførerne er helt nye i vervet. Møt noen av dem i denne serien fram til nyttår.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) Ny ordfører i nye Hammerfest (sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund) 45 år, gift, tre barn Utdannet lektor, med tilleggsutdanning innen skoleledelse og prosjektledelse Permisjon fra stillingen som rektor ved Hammerfest videregående skole 12 år i kommunestyret og formannskapet, varaordfører 2011-2019, gruppeleder 2015–2019

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– Jeg får jobbe med det som engasjerer meg aller mest, nemlig å legge til rette for at innbyggerne skal kunne leve gode liv i nye Hammerfest kommune, i dag og i framtiden.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Jeg vil lytte og være til stede der hvor folk er, og fortsette å jobbe hardt og målrettet for de sakene som er viktige for vekst og utvikling i vår kommune.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Å jobbe sammen med kommunestyret, innbyggerne og næringslivet for å realisere alle mulighetene som finnes i vår kommune. Hammerfest, porten til Barentshavet, har et enormt potensial for å bidra til den nasjonale verdiskapingen – innen havbruk, petroleum, mineraler og fiskeri.

4 Hva er du mest spent på?

– Hvordan regjeringen vil følge opp nordområdesatsingen. Skal vi lykkes i å utnytte vårt potensial, må regjeringen prioritere investeringer i verdiskapende infrastruktur. Både ny lufthavn og utbedring av Rv94 er viktig for regionen vår og for Norge.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Det vil være å sikre nok kvalifisert arbeidskraft til kommunen vår framover. Vi har satset mye på nye skoler, barnehager og kulturtilbud for å være attraktive å flytte til. Nå må regjeringen prioritere effektive transportløsninger hit.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

– Jeg har lovet å prioritere barn og unge først. De er framtiden vår. Lykkes vi med å gi alle like muligheter, er mye av grunnlaget lagt.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Det må være unge mennesker, som ønsker å skape en framtid her. Når det er sagt, så ønsker vi alle velkommen. Hammerfest er en raus og sprek kommune.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Å være i lag med familie og venner er prioritet nummer én, gjerne på hytta. Så er jeg veldig glad i å reise.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg elsker Freia melkesjokolade og Cola light, og må ha en liten smak hver dag.