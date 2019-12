Han synes Yngvild og Jon Erik bør flytte til Tolga

Om lag en tredel av de nyvalgte ordførerne er helt nye i vervet. Møt noen av dem i denne serien.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) Ny ordfører i Tolga 32 år, single Utdannet lærer 12 år i kommunestyret og formannskapet, gruppeleder.

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

– Jeg er glad i bygda mi, kommunen min og folket som bor her. Som ordfører kan jeg bidra til at det blir enda bedre å bo i kommunen vår.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– I en liten kommune er vi avhengig av at folkevalgte, innbyggere, ansatte, bedrifter og frivillig sektor spiller på lag og gjør hverandre enda bedre. Som ordfører har jeg et særlig ansvar for å skape en åpen og inkluderende dialog.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Møter med folk, gode samtaler og hverdagsøyeblikk.

4 Hva er du mest spent på?

– Hvilke rammer for utvikling som småkommuner får i årene som kommer.

5 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Kommunene får stadig flere lovpålagte oppgaver som ikke finansieres fullt ut. Dette gjør at kommunenes handlingsrom blir mindre og bidrar til sentralisering.

6 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

– Vi skal holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

7 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Alle er hjertelig velkommen til Tolga. Helt personlig synes jeg det er på høy tid at Yngvild Rye og Jon Erik Brekken blir tolginger på heltid.

8 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– På fritida liker jeg å være sosial og gjerne samle vennegjengen med god mat eller et brettspill.

9 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet!

– Poenget med å ha sider ved seg selv som ikke alle vet om blir vel borte om man svarer på det i mediene.