Ho vil trosse vass-skrekk og rafte i Ottaelva

Om lag ein tredel av de nyvalde ordførarane er helt nye i vervet. Møt nokre av dei i denne serie fram til nyttår.

Edel Kveen (Sp) Ny ordfører i Skjåk 47 år, gift Utdanna vernepleiar Har jobba som avdelingsleiar i miljøarbeidartenesta i Lom kommune Åtte år i kommunestyret, fire i formannskapet

1 Kvifor vil du bli ordførar?

– Fordi eg har eit engasjement for å halde oppe ei solid kommune med gode tenester og variert næringsliv. Eg meiner og at vi som kvinner må ta ansvar og stille oss til disposisjon for leiande verv.

2 Kva vil du gjere for å lukkast best mogleg i vervet?

– Vera lydhøyr og inkluderande, drøfte og kommunisere i partigruppa og kommunestyret. Eg vil invitere innbyggjarane til dialog.

3 Kva gler du deg mest til?

– Bedriftsbesøk og besøk til arbeidsplassar i ulike sektorar i kommunen.

4 Kva er du mest spent på?

– Samspelet mellom kommune, fylke og stat og det lokalpolitiske handlingsrommet.

5 Kva er den største politiske utfordringa i din kommune?

– Sentraliseringspolitikken og ringverknaden av denne. Skjåk har og ein utfordrande demografi, med stadig fleire eldre og færre i yrkesaktiv alder.

6 Kva er ditt viktigaste vallovnad og korleis skal du oppfylle det?

– Vi vil sette inn fleire nye tiltak for å møte klima- og miljøutfordringane. Vi må legge til rette for næringsutvikling for å auke innbyggjartalet.

7 Kven vil du helst skal flytte til kommunen din og kvifor?

– Alle er hjarteleg velkomne til å flytte til Skjåk. Spesielt velkomne er unge, småbarnsforeldre og gründarar.

8 Kva likar du å gjere i fritida?

– Eg oppheld meg gjerne i fjellet – einsleg, med familie eller gode vener.

9 Fortel noko om deg sjølv som ikkje alle veit!

– Eg er absolutt ikkje glad i det våte element, men har likevel eit mål om å rafte i Ottaelva når motet blir stort nok og elva lita nok.