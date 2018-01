Ungdomsbibliotek stakk av med pris

Biblo Tøyen ble kåret til Årets bibliotek 2017 i skarp konkurranse med Gulskogen skolebibliotek i Drammen, og Stormen bibliotek i Bodø. Juryen mener disse bibliotekene er nyskapende og framtidsrettete.

En lastebil midt på gulvet har stige opp til motorrommet som er innredet med sofa, mens på lasteplanet er kjøkken og tappekran med sprudlevann. Sitteinnretninger og hyller er konstruksjoner i en blanding av redesign og futurisme. Alt henger fast i taket og kan flyttes rundt på takskinner. Dermed kan hele gulvarealet ryddes så lokalet kan brukes til større forsamlinger.

Ungene i området har bidratt med ideer til biblioteket. De ønsket et sted å henge hvor ikke foreldre og småsøsken hadde adgang, og det har de fått. Målet er selvfølgelig å få dem til å lese mer. Brukerne har vært med å utvikle et eget system for hvor bøkene skal stå. Det innebærer at fakta og fiksjonsbøker gjerne kan stå i samme hylle. Bøkene er utstyrt med chip, så når de forlater lokalet, blir lånet registrert.

Biblioteket tilbyr leksehjelp, mattequiz, filmklubb og av og til måltider. De ansatte er ikke bare bibliotekarer, men har ulik bakgrunn.

Modellen for dette biblioteket er blant annet ungdomsbiblioteket TioTretten i kulturhuset i Stockholms kulturhus.

Mange unger i området har innvandrerbakgrunn, og de bruker biblioteket flittig.

– Jeg har vært på mange bibliotekomvisninger i mitt bibliotekliv, men jeg har bare blitt rørt til tårer av én, sier Norsk Bibliotekforenings leder Mariann Schjeide etter en tur på Tøyens ungdomsbibliotek. Hun sitter også i juryen.

Juryens begrunnelse var:

«Alle som tenker på sitt barndoms bibliotek når de tenker på bibliotek, vil få seg en overraskelse når de besøker Biblo Tøyen. Hvis de får besøke da, Biblo Tøyen har nemlig besøksforbud for alle som er under 10 eller over 15 år. På dette biblioteket har leder Reinert Mithassel skapt noe helt nytt. Biblioteket har satt seg inn i hva nettopp dette stedet trenger. Med sitt spennende tilbud viser de hvordan en institusjon som bibliotek kan være aktivt med i lokalsamfunnet.

Et bibliotek er ikke bare bøker, men på Biblo Tøyen trekker de ungdom inn til bøkene sammen med leksehjelp, matkurs og dataspill. Biblo Tøyen er også et sted bare å slappe av. I fred for småsøsken og foreldre kan ungdommene ikke bare tilegne seg kunnskap, men også selv skape og bidra til kunnskapssamfunnet. Det er spesielt viktig å gi ungdom et handlingsrom og kreative muligheter i et område som har sosiale utfordringer og økende fattigdomsproblematikk. Samtidig som Biblo Tøyen er ment spesielt for nærmiljøet, brukes det også av ungdom fra hele byen. Det gjør at biblioteket kan vises fram som et vellykket integreringsprosjekt. Biblo Tøyen gir lokalsamfunnet identitet og noe å være stolte av.»