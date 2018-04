Inderøy er årets kulturskolekommune

Det var ordfører Ida Stuberg (Sp) som tok imot prisen. Hun understreket at Inderøy var en kommune som satset på landbruk og kultur.

Innovasjon er den viktigste årsaken til at Inderøy fikk årets pris. Hovedgrepet heter AKSET hvor kulturskolen er samlokalisert med andre skole- og kulturinstitusjoner som samhandler. Det er en stor satsing for en kommune på 6800 innbyggere.

Før var det noe som het kulturskoletimen. Da skulle alle elever få en gratis time hos kulturskolen, for det det viser seg at prisen har noe å si for hvor mange som deltar. Regjeringen fjernet kulturskoletimen for å bruke pengene på videreutdanning av lærere, men på Inderøy har de fortsatt å integrere kulturundervisningen i skolen. Kulturkompis er et program i bolker hvor småskoleelever får en smakebiter av ulike kunst og kulturarter. Det gir en introduksjon til kultur i tidlig alder.

Juryens uttalelse om Årets kulturskolekommune 2018:

“Juryen merker seg Inderøy kommunes aktive politikk overfor sin kulturskole, hvor en har lagt til rette for kulturskolen kan virke som et aktivt ressurssenter innen oppvekstsektoren. Dette kommer spesielt til syne gjennom etableringen av AKSET kultur- og skolesamfunn.

AKSET er en samlokalisering av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter som har et tett og gjennomgripende samarbeid. Den daglige samhandlingen med Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturhus har styrket Inderøy kulturskoles posisjon som ressurssenter for oppvekstsektoren samt for andre aktører i kommunen. Dette oppleves som en innovasjon som kan stå som eksempel for andre kommuner.

Inderøy kulturskole har en solid forankring i kommunens kulturpolitiske ambisjoner, noe som er nedfelt i ulike deler av kommunens planverk – som for eksempel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 og i Kulturplan 2013-2025. Disse gir uttrykk for ambisjoner som er ledende for alt kulturarbeid og for all utvikling i kommunen.

Juryen noterer seg også – med plusstegn i margen – at rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», ble politisk vedtatt i Inderøy kommune våren 2017 og dermed er retningsgivende for drift og utvikling av Inderøy kulturskole.”

I år var fire kommuner nominert til prisen. I tillegg til Inderøy var det Bærum (Akershus), Larvik (Vestfold) og Sømna (Nordland).

Tidligere prisvinnere