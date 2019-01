Stormen er Årets bibliotek

Konkurransen var skarp mot Longyearbyen folkebibliotek og Deichman Stovner, og alle er representanter for god by- og stedsutvikling mener juryen.

Stormen bibliotek har siden åpningen for fire år siden vært en het kandidat for den gjeveste prisen et bibliotek kan få. Prisen ble delt ut av fjorårets vinner Reinert Mithassel ved Biblo Tøyen torsdag ettermiddag, skriver Norsk Bibliotekforening i en pressemelding. Det er denne foreningen som står bak prisen. Stormen får ros for å ha inspirert også mindre kommuner rundt som ser bibliotek som en viktig aktør i sin stedsutvikling.

– Stormen er et kulturkvartal, der samarbeid med eksterne aktører var tenkt på allerede fra begynnelsen av. Dette har de tatt på høyeste alvor, og har en egen koordinator som planlegger, utvikler og gjennomfører arrangement, sier leder Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening.

Juryen har bestått av: Sven Egil Omdal, journalist og samfunnsdebattant, Mette Møller, generalsekretær i Forfatterforeningen, Runar Gudnason, musiker, vokalist i Side Brok, Reinert Mithassel, Biblo Tøyen, fjorårets vinner, Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening

Stormen bibliotek har økt besøkstallet sitt kraftig siden åpningen for fire år siden. Til årets kåring kom det inn 50 forslag fordelt på 28 ulike bibliotek, tidligere vinnere av prisen finner du her (ekstern lenke).