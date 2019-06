Tre finalister til Norges kulturkommune

Det er Norsk Kulturforum (NOKU) som deler ut prisen Norges kulturkommune. Juryen har nominert det de omtaler som tre «varierte og fremtidsrettede kulturkommuner» som finalister til prisen. Disse er: Drammen, Larvik og Sarpsborg.

Juryen består av Kristin Ørmen Johnsen (leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget), Gunn Marit Helgense (leder for KS) og Else Blom (styreleder for NOKU). Utgangspunktet for juryens arbeid har vært å finne kommuner «hvor kulturen er en naturlig del av forvaltningen», i tillegg til å være godt forankret hos politikerne og synlig i kulturplaner.