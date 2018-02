Fikk nei til erstatning

Vedtaket, som ble fattet mot stemmene til Høyre og Venstres representanter, som sørger for at saken går videre til behandling i kommunestyret.

Setterådmann Tron Bamrud innstilte først på at Holvik skulle få dekket 50.000 kroner av advokatutgiftene han har hatt i forbindelse med varslingssaken, totalt 160.000 kroner, men med forutsetning om at han aksepterte at han ikke lenger hadde noe erstatningskrav mot kommunen.

Holvik godtok ikke denne betingelsen, og setterådmannen økte beløpet til 70.000 kroner. Da Holvik fortsatt sa nei, ble innstillingen til formannskapet null utgiftsdekning.

Flertallet støttet dette, men Høyres Trond Erik Bognø og Venstres Arnt Gunnar Tønnesen sørget for at saken kommer til behandling i kommunestyret 26. februar ved hjelp av en såkalt mindretallsanke. De håper på et annet resultat der.

– Vi synes saken er unik og så prinsipielt viktig at kommunestyret bør behandle den. I tidligere saker så har det ikke vært knyttet betingelser som dette for å få kompensasjon, sier Tønnesen til Agderposten.