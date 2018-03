Politikere sier nei til «kommunedirektør»-forslaget

Da Kommunal Rapport sist uke snakket med rådmenn som var til stede på kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS, var mange skeptiske til forslaget fra regjeringen om at topplederen i kommunene bør kalles «kommunedirektør».

I kommuneloven refereres i dag til «administrasjonssjef», men de aller fleste bruker fortsatt tittelen «rådmann». I forslaget fra regjeringen ligger ikke noe påbud om å skifte tittel, bare en anbefaling.

53 prosent er negative

Men forslaget får ikke veldig stor støtte selv fra politikere, viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort. Medlemmer av vårt rekrutterte politikerpanel som har svart, heller til å si nei til forslaget. 53 prosent støtter forslaget i «liten grad» eller «ikke i det hele tatt» – og de fleste av disse er klare motstandere av forslaget. 42 prosent støtter forslaget i «noen grad» eller i «stor grad».

Enkelte politikere har også kommentert forslaget.

«Eg motset meg sterkt å byta ut den godt innarbeidde rådmann-tittelen med ein anonym direktørtittel. Dette er meiningslaust språkleg jåleri som på ingen måte gagnar lokalstyret», skriver Bjørn Sølsnæs (Sp), formannskapsmedlem i Leikanger.

«Kommunedirektør er ikke så mye bedre enn rådmann annet enn at det er kjønnsnøytralt. Istedenfor å finne opp noe nytt, kan man vel valgt administrende direktør som i andre bedrifter av en viss størrelse er tittelen til øverste leder», kommenterer Ann-Hege Indrevoll (H) i Sarpsborg.

Rådmann positiv

I undersøkelsen har vi også invitert rådmenn til å kommentere. De svarer omtrent det samme som politikerne på dette spørsmålet. Men én av rådmennene som er positiv til å få ny tittel, er Ståle Kongsvik i Lund:

«Synes forslaget om at tittel for leiar av administrasjonen vert endra til kommunedirektør i staden for rådmann er veldig bra. Eg har opp igjennom åra fått mange spørsmål om kva tittelen betyr, kva ein rådmann gjer, og kvar han er plassert i hierarkiet. Nokon trur at rådmann er ein slags rådgjevar som ein kan spørre om råd… Kommunaldirektør vil etter mi meining vere ein mykje betre og dekkande tittel», skriver han i sitt svar.

461 personer har svart på undersøkelsen til Kommunal Rapport, som har gått ut til vårt politikerpanel, ordførere, rådmenn og ledere av kontrollutvalg. Undersøkelsen pågår.