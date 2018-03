LENVIK

Et selskap hvor eks-rådmann Margrethe Hagerupsens sønn er involvert, har fått utbetalt mellom 14 og 15 millioner kroner for å levere helsetjenester til én person fra høsten 2013 til tidlig i 2017, da politikerne for første gang grep inn i saken og sa opp avtalen. Ifølge revisjonsrapporten engasjerte både ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) og daværende rådmann Hagerupsen seg for å stoppe at avtalen ble sagt opp.