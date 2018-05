Først gikk rådmannen – nå slutter også den konstituerte

Da Sandefjord skulle slå seg sammen med Andebu og Stokke fra 1. januar i fjor, hentet de tre kommunene inn Gudrun Grindaker som prosjektleder og påtroppende rådmann. Grindaker mistet tillit hos flertallet i fjor. Hun inngikk før jul en avtale om at hun skulle slutte i jobben 1. april, mot en sluttpakke på 2,4 millioner kroner.

Stein Rismyhr, som var assisterende rådmann i den nye kommunen og tidligere rådmann i Andebu, ble konstituert i stillingen – men ga tidlig beskjed om at han ikke var aktuell for jobben på permanent basis.

I dag, torsdag, kommer meldingen om at også Rismyhr slutter – selv om kommunen ennå ikke har funnet ny rådmann. Nylig ble det kjent at søknadsfristen ble forlenget.

Rismyhr, som er sykmeldt, sier til Kommunal Rapports nettutgave at det er en totalvurdering som gjør at han ikke står i stillingen fram til sommeren som planlagt.

– Er det spesielt vanskelig å være rådmann i Sandefjord, der tidligere prosjektleder og påtroppende rådmann Gudrun Grindaker ble sparket av flertallet i kommunestyret?

– Jeg vil ikke kommentere saken utover at jeg har gjort en vurdering i forhold til både arbeidsbelastning og egen helse, sier han.

I en melding på kommunens nettsider heter det blant annet:

«Arbeidet som rådmann har vært svært intensiv og tidkrevende, og Rismyhr har etter en helhetsvurdering kommet fram til at jobben ikke lenger er forenelig med egen familiesituasjon og helse. Rismyhr mener det er best for alle parter å avslutte sin konstitueringsperiode nå, slik at en ny konstituert rådmann vil få en lengre virkeperiode».

Kommunen melder at Lars Petter Kjær overtar jobben som konstituert rådmann med umiddelbar virkning. Han har til nå vært prosjektleder for digitaliseringsarbeidet i kommunen.

«Rismyhr vil fortsatt spille en viktig rolle i kommunen», skriver kommunen i meldingen.