Rådmann fikk sluttpakke

Ifølge Bergens Tidende slutter rådmannen formelt i kommunen 9. august, men er uten arbeidsplikt fram til da. Deretter får hun ett års etterlønn, uten avkorting om hun får ny jobb i mellomtiden.

Kommunen dekker også rådmannens utgifter til advokat og medierådgiver, skriver avisa.

- Med avtalen som er inngått i dag setter vi et punktum for denne prosessen slik at begge parter kan gå videre, sier ordfører i Fedje Stian Herøy i en pressemelding som er lagt ut på kommunens nettsider.

Vamråk jobbet med en doktorgrad i skatterett da hun ble rådmann i Fedje i 2016. Da etterfulgte hun Vidar Bråthen, som da var Norges lengstsittende rådmann med 36 år i samme stilling fram til han ble pensjonist.

- Når jeg nå har valgt å akseptere en avtale fremfor en rettslig prosess, så handler det først og fremst om at jeg ønsker Fedje-samfunnet alt godt. Det er til det beste for begge parter og for innbyggerne i Fedje kommune at jeg og kommunen nå går hver vår vei. Med det unngår vi en lang og tung prosess, slik at kommunen kan fokusere på det gode arbeidet som er startet, sier Vamråk selv i pressemeldingen.