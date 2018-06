Tar ikke initiativ til å beklage overfor varslere

Granskingsrapportene konkluderte med hard kritikk mot kommunen for gjengjeldelse etter varsling, og for mobbing og trakassering av to av dem.

Formannskapet skal behandle saken torsdag. I innstillingen foreslår setterådmann Nils Holm flere generelle tiltak, men ingen når det gjelder de tre varslerne, som beklagelse eller oppreisning for det de er blitt utsatt for.