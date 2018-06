Rådmann går – får etterlønn i 15 måneder

I forrige uke signerte ordfører Roar Åge Jakobsen (Sp) og rådmann Tore-Jan Gjerpe sluttavtalen som gir Gjerpe etterlønn i 15 måneder. Han fratrådte stillingen sin ved utgangen av mai.

Spørsmålet om rådmannens arbeidsforhold har vært oppe til diskusjon som følge av en arbeidsmiljøundersøkelse presentert for kommunestyret under møtet i februar i år. I dette møtet ble det også fattet et vedtak hvor det heter: «Som en konsekvens av rapportens alvorlige beskrivelser av rådmannens trakassering av flere ansatte i sentraladministrasjonen, har kommunestyret kommet til den konklusjon at rådmannen ikke lenger kan fortsette i sin stilling».