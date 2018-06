Vraket rådmannens beklagelse til varsler

Et alternativt forslag fra Høyre ble vedtatt med 17 mot to stemmer. Dette forslaget innebærer, foruten at rådmannens saksframstilling avvises, at det nedsettes et utvalg med oppdrag å «forhandle med partene i saken».

Utvalget består av Tor Steinar Mathiassen (H), som var forslagsstiller, Arild Theimann (Ap) og Cathrine Andersen (Frp).