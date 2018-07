12 rådmenn har måttet gå siden nyttår

5. juli er kommunestyret i Notodden innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte for å godkjenne sluttavtale med rådmann Svein Aannestad. Ifølge avtalen skal han fratre umiddelbart, mot en sluttpakke på 1,9 millioner kroner. Telemarksavisa har erfart at sluttavtalen skyldes samarbeidsproblemer.

20. juni signerte Vågå kommune sluttavtale med rådmann Knut Helge Rønning. Også han løses umiddelbart fra arbeidsplikten. Avtalen ble inngått dagen etter at kommunestyret i Vågå ble informert om at kommunen lå an til 6 millioner i merforbruk i år.