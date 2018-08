Flere rådmenn kniper inn ferien til to uker

Aure-rådmann Håvard Sagli dro rett tilbake på jobb etter to uker familieferie i Tyrkia. Ferielengden på to uker deler han med 5 prosent av norske rådmenn, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse for 2018.

Sagli knep ferien til to uker fordi han gikk fra privat næringsliv til rådmannsjobb i oktober i fjor, og derfor ikke har opparbeidet seg rett til mer feriepenger. Men føltes to uker nok?