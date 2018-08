Lederutvikling har ført til nedgang i sykefraværet

KS slapp i dag en rapport om følgeforsking til prosjektet NED med sykefraværet på Arendalsuka. 27 av de største kommunene har vært med i prosjektet der man har et tettere samarbeid med NAV for å følge opp sykemeldte. For det viser seg at det er de store kommunene som har det høyeste fraværet.

Flere kommuner har hatt gode resultater etter å ha vært med i prosjektet som legger stor vekt på lederutvikling, og det som kalles mestringsledelse.