Rådmann slutter etter konflikt med ordfører

27. juli fikk samtlige formannskapsmedlemmer en e-post fra Larsen, der hun redegjorde for hvorfor hun valgte å si opp jobben som rådmann etter tre år.

Ifølge Helgelendingen sto det blant annet: «Akkurat nå er det viktig for meg å formidle at det er ikke arbeidspresset eller oppgavenes utfordringer som gjør at jeg har søkt ny jobb. Men som sagt innholdet i konflikten, og at arbeidsmiljøet på kommunehuset ble svært preget av dette». Avisen erfarer at det skal ligge en konflikt mellom rådmann og ordfører bak rådmannens oppsigelse (ekstern lenke).