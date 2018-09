– Mangler digital kompetanse

– Dette er selvfølgelig en utfordring som KS og våre medlemmer tar på alvor og jobber mye med, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS.

Kommunalsjefer for helse- og omsorg mener at det er særlig behov for å styrke medarbeideres innovasjonskompetanse, grunnleggende digitale ferdigheter og evne til læring og omstilling. Det viser en undersøkelse blant 205 kommunalsjefer som Ipsos har gjort på oppdrag for KS.