Ingen kvinner vil lede Ulstein

Dagens rådmann i Ulstein, Einar Vik Arset, har sagt opp rådmannsjobben for å bli direktør for Kystverket fra 1. februar 2019. Nå er det klart at ti søkere – alle menn – vil ta over hans jobb.

Blant dem er assisterende rådmann Verner Larsen, som skal fungere som administrasjonens toppsjef fram til ny rådmann er på plass.