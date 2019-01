13 kjemper om rådmannsjobb i Sørreisa

Ni menn og fire kvinner vil ta over jobben etter Ann Kristin Trondsen, som ikke ønsket å fortsette etter at åremålsperioden er over 1. oktober.

Opprinnelig inneholdt søkerlista 14 navn. Fire av dem ønsket unntak fra offentlighet. Da ingen av dem fikk innvilget ønsket, valgte en av de fire å trekke søknaden.