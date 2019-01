Rådmann får 1,8 mill. for å bli i jobben

De 1,8 millionene får Mjøsund i tillegg til sin ordinære lønn på 1,2 millioner kroner. Han kan med andre ord innkassere 3 millioner kroner på ett års virke som rådmann i Klæbu. Vedtaket fra formannskapet 11. januar ble først omtalt i Adresseavisen.

1. januar 2020 slår Klæbu seg sammen med Trondheim. Siden sommeren 2018 har Klæbu mistet både økonomisjef, HR-sjef og kommunalsjef for kommunalteknikk. Mjøsund uttalte allerede våren 2018 i Kommunal Rapport at Klæbu ble tappet for folk, og at han ikke kunne utelukke krise i 2019.