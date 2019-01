Tungvektere kjemper om sjefsjobb i Valdres

Elleve søkere vil ta over jobben etter Øivind Langseth, som går av med pensjon som 65-åring i juli. Blant dem er Martin Sæbu; rådmann i nabokommunen Vestre Slidre, Rune Antonsen; rådmann i Nore og Uvdal og Aud Sunniva Fuhr; rådmann i Valle.

– Vi er gledelig overrasket over søkerlista. Vi valgte å bruke et byrå, det kan ha vært en medvirkende årsak. Ellers tror jeg vi kan klappe oss på brystet og si at vi er en kommune i stadig utvikling, med tilfredsstillende økonomi, gode tjenester og en spennende destinasjon – Beitostølen – som stadig er på kartet. Jeg vil tro det har noe å si, sier ordfører Kjell Berge Melbybråten (Ap).