Halverte søkerlista ved annen gangs utlysning

I oktober hadde Røros-ordfører Hans Vintervold 13 navn på søkerlista til rådmannsjobben. Da uttalte Vintervold at han håpet ansettelsesprosessen ville være over i løpet av november. Så ble stillingen utlyst på nytt.

– Vi hadde to kandidater som først sa ja, men senere takket nei av familiære årsaker. Vi hadde et stort ønske om at de skulle bo i kommunen, sier Vintervold.