Ti vil bli kommunens fjerde rådmann på fem år

Hogne Eidissen sluttet som rådmann i Målselv for å bli prosjektrådmann for nye Senja kommune. Ole Frode Mikkelsgård sa opp i november for å bli assisterende rådmann i Kongsvinger fra mars av.

Nå håper Målselvs ordfører Nils-Ole Foshaug (Ap) å finne en utholdende rådmann blant de ti søkerne til stillingen.