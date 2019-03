Varsler fra Grimstad vil bli rådmann

Moen er én ti søkere som vil ta over etter Ketil O. Kiland (62), som sa opp rådmannsjobben i Fyresdal etter 11 år for å gå over til bygge- og anleggsbransjen.

Helge Moen var tidligere økonomisjef i Grimstad kommune. I januar 2017 varslet Moen gjennom sin advokat om at kommunen hadde kjøpt eiendommer uten kommunestyrets godkjenning og adekvat finansiering, og at rådmannen hadde instruert ansatte til å betale en faktura der tjenesten ennå ikke var levert. Han varslet samtidig at han var blitt utsatt for gjengjeldelse.